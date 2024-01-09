СМИ: Украинские системы ПВО не способны сбивать русские ракеты

Российские ракеты неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), они не способны их сбивать, – сообщает во вторник, 9 января, издание Military Watch Magazine.

В публикации, размещенной на сайте журнала военной тематики, в частности, говорится: «Несмотря на утверждения украинских источников, что в прошлом ПВО страны успешно перехватывала удары ракет «Кинжал», международные аналитики сомневаются в этом из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ. Неуязвимость гиперзвуковой ракеты повысили ее сложные траектории движения и высокая маневренность. Также украинские военные ранее неоднократно заявляли о беспокойстве из-за полной неспособности перехватить российскую крылатую ракету Х-22».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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