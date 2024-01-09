МИД РФ: США шантажом вынудили Совбез ООН выдать Израилю «лицензию на убийство» палестинцев

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в связи с ветированием США российской поправки к ближневосточной резолюции, которая предполагает призыв к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа, во вторник, 9 января заявила, что США шантажом и давлением вынудили Совет Безопасности изменить первоначальный текст резолюции и включить в него для Израиля «лицензию на убийство» мирных палестинцев в Газе, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Евстигнеева сказала: «После нескольких дней активного выкручивания рук США добились того, что изначальный замысел проекта был полностью искажен. Вместо призыва к прекращению боевых действий в тексте появилась формулировка с прямо противоположным смыслом – призыв создавать условия для прекращения боевых действий, то есть фактически лицензия Израилю на убийство мирных палестинце в Газе под предлогом того, что зачистка сектора – это якобы и есть те самые шаги в целях создания упомянутых условий».

«Россия предложила поправку, в которой восстанавливались формулировки из изначального эмиратского проекта о необходимости прекращения боевых действий, поддержанные арабской группой. Выступив против, Вашингтон фактически саморазоблачился, показав, что реальная цель всех его закулисных интриг – не выработать компромиссный текст, как лицемерно ранее заявляла американская делегация, а продавить через СБ ООН свободу рук руководству Израиля на любые, включая самые бесчеловечные, шаги по дальнейшей зачистке Газы», – добавила российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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