ХАМАС призвал мусульманские страны поставлять им оружие

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания на конференции в Дохе во вторник, 9 января, заявил, что мусульманские страны должны поставить оружие для борьбы против израильской армии, тем самым поддержав группировку, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Хания сказал: «Мы видим, как некоторые страны снабжают оружием оккупанта. …Пришло время для мусульманских стран поддержать сопротивление поставками оружия, потому что это битва не только палестинского народа. …Израиль не смог добиться ни одной из своих целей за почти 100 дней своей операции в секторе Газа».

Доха, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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