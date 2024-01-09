Стал известен диагноз шефа Пентагона

В Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где глава Пентагона Ллойд Остин проходит лечение, во вторник, 9 января, заявили, что у министра обороны США диагностирован рак простаты, – сообщают СМИ.

В опубликованном заявлении медиков, в частности, говорится, что «Остин в конце декабря перенес операцию минимальной инвазивности по поводу рака простаты, повторно госпитализирован из-за осложнений, включая инфекцию. Госпитализация в начале января прошла на фоне осложнений после декабрьской операции, включая инфекцию. На всем протяжении продолжающейся госпитализации находился в сознании, не подвергался общей анестезии. Рак диагностировали на ранней стадии, прогноз лечения «отличный». Врачи ожидают полного выздоровления, но предупреждают, что процесс быстрым не будет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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