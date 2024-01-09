В США назвали главные риски для Украины в 2024 году

Американский еженедельный журнал The Time опубликовал прогноз главных 10 рисков, которые ждут мир в 2024 году. В числе главных рисков для Украины на текущий год на названы территориальные потери.

В рейтинге «топ-10 самых главных рисков 2024 года» под третьим пунктом указано разделение Украины: «В этом году Украина останется де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. …2024 год – переломный момент в конфликте. Если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, расширятся.

«Киев получил сильный удар от ослабевающей политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немногим лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. В 2024 году Киев пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентные ответные действия Кремля и могут втянуть в конфликт НАТО», – говорится в рейтинге рисков года журнала The Time.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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