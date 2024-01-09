В Госдуме заявили, что мобилизованные будут находиться в армии до конца СВО

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что отпускать домой мобилизованных до окончания СВО нет никакой необходимости, – сообщает во вторник, 9 января, издание «Фонтанке».

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью изданию Картаполов сказал: «У нас в 41-м году армия мирного времени практически перестала существовать. Было много погибших, много пленных. Ту же Москву отстаивали по большей части панфиловцы, которые в Казахстане формировались, московские дивизии, ополчение. И что, их надо было всех тоже распустить потом? Вы представляете себе, что, например, осенью 42-го года, когда мы были прижаты к Волге, пришла бы депутация жен к Кремлю и сказала: «Иосиф Виссарионович, а вы давайте-ка отпустите тех, кого в 41-м призвали. Они же уже год воюют. Это что ж такое? Справедливость должна быть». Ведь никому это не приходит в голову. Но сегодня, нет-нет, вот это все вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это всё ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать».

«Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу», – подчеркнул председатель комитета по обороне Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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