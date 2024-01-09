Байден сохранил «полное доверие» к шефу Пентагона

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 9 января, заявил, что президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Президент Байден по-прежнему сохраняет полное доверие к министру Остину и надеется на его скорейшее выздоровление. Никто в Белом доме не знал о том, что у министра Остина был рак простаты, до сегодняшнего утра».

Ранее сегодня медики распространили заявление, в котором говорится, что «Остин в конце декабря перенес операцию минимальной инвазивности по поводу рака простаты, повторно госпитализирован из-за осложнений, включая инфекцию. Госпитализация в начале января прошла на фоне осложнений после декабрьской операции, включая инфекцию».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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