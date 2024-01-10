В Запорожье началась массовая «охота» на мужчин

Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в среду, 10 января, сообщил, что в городе Запорожье, временно оккупированном киевским режимом, началась «массовая охота» на мужчин с целью насильственной мобилизации.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Охота на запорожцев, или Спецоперация «На убой!» Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье усилились облавы на местных жителей для насильственной могилизации. Несколько групп т.н. «Стецькив» – как называют ТЦКашников (военкомов, – прим.ред.) запорожцы, в количестве не менее пяти боевиков в каждой при поддержке полицаев останавливают в час пик маршрутки и вытаскивают из них всех мужчин.

Рогов также разместил видео, которое прокомментировал следующим образом: «На видео – «спецоперация» на остановке Стефанова – по дороге на самый густонаселенный Шевченковский район Запорожья. Как справедливо отметил автор ролика, такую спецоперацию смело можно назвать «на убой». Это военкомы прибыли на отлов «мяса» для фронта в Запорожье из Галиции, чтобы отправить на убой побольше мужчин из русского Запорожья, а не своих «генетически правильных» земляков-бандеровцев. Автор видео говорит на неродном для него украинском, видимо, чтобы не обвинили в руке Кремля, но при этом слушает запрещенные песни на русском языке. ЗеРейх реализует формулу «Войны до последнего украинца», прекрасно понимая, что все украинцы и есть русские».

Запорожье, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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