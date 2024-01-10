После Чукотки Путин посетит Хабаровск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в Анадыре, где с визитом находится Владимир Путин, заявил, что после Чукотки Путин отправился в Хабаровск, где встретится с местным бизнесом, осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока и проведет встречу с губернатором, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля сказал: «Президент после посещения Чукотки отправляется в Хабаровск, где встретится с местным бизнесом и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока. В Хабаровске нас ждет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов, и потом там нас ждет беседа [президента] с местным бизнесом, с предпринимателями. Будет достаточно много предпринимателей, предметный разговор. Путин отдельно пообщается с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым».

«Кроме того, президент посетит в Хабаровске местную мультипликационную студию. Там очень хорошая мультстудия, которая уже вышла на международные рынки, снимает очень известные мультики, и там президент пообщается», – добавил Песков.

Анадырь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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