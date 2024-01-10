МИД РФ: За рубежом подготовка к выборам президента России идет не без сложностей

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что внешнеполитическое ведомство предпринимает все необходимые усилия, чтобы организовать беспрепятственное волеизъявление проживающих за рубежом граждан России на мартовских выборах президента, но процесс идет не без сложностей.

На сайте российского МИДа в опубликованных ответах на соответствующий вопрос, Аскальдович говорит: «Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов. Особенно непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств».

«Есть проблемы с обеспечением безопасности российских загранучреждений в день голосования. Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших загранучреждений. В ряде стран заметно осложнились отношения с местными правоохранительными органами, которые, зачастую, вместо выполнения своих международных обязательств по охране иностранных диппредставительств, потворствуют агрессивным проукраинским «активистам». На ноты российских загранучреждений в странах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов получены только единичные положительные ответы. В связи с этим сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства», – добавил Аскальдович.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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