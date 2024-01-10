Борис Джонсон назвал «российской пропагандой» заявление Арахамии о его причастности к срыву Украино-Российских мирных переговоров

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что информация о том, что он причастен к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года является «российской пропагандой», – сообщает в среду, 10 января, The Times.

В интервью британскому изданию Джонсон сказал, что информация о его причастности к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года является «полным бредом» и «российской пропагандой».

«После встречи представителей российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 году я провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. В том разговоре я подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине на тысячу процентов», – добавил британский экс-премьер.

Напомним, что руководитель фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил: «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. Давайте будем просто воевать».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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