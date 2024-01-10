В Болгарии хотят снести знаменитый памятник советскому солдату «Алеша»

Депутаты муниципального совет болгарского Пловдива Владимир Славенский и Ионо Чепилский, входящие в группу «Продолжение перемен – Демократическая Болгария», внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша», – сообщает в среду, 10 января, портал Epicenter.

Как пишет издание, Славенский по поводу своей инициативы сказал: «Мы сохраняем это убеждение, потому что стоим на стороне исторической правды и глубоко убеждены, что это в интересах всех жителей Пловдива и всех граждан Болгарии».

«Алеша», – продукт того времени, в котором он был построен. А его масштаб и преобладание над другими памятниками показывают неоспоримую власть СССР над Болгарией в тоталитарный период», – добавил со своей стороны Чепилский.

Депутаты сообщили, что «памятник с холма Бунарджика предлагается перенести в Музей коммунистического искусства и объявить муниципалитетом Пловдива конкурс на реконструкцию, реставрацию и обновление пространства вокруг «Алеши». Сейчас это общественное пространство находится в запущенном состоянии и его следует сделать более привлекательным для жителей Пловдива и гостей города».

«Группа «Продолжение перемен – Демократическая Болгария» предлагает перенести памятник с момента своего создания в 2004 году. Предложение войдет в повестку дня муниципального совета Пловдива на сессии 17 января», – пишет портал Epicenter.

София, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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