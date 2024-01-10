Страны НАТО заявили, что продолжат оказывать Киеву военную помощь в 2024 году

В штаб-квартире НАТО в среду, 10 января, в Брюсселе по итогам заседания на уровне послов «Совета Украина – НАТО» заявили, что Североатлантический альянс обещает Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном по итогам Совета, в частности, говорится: «Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году».

«Союзники уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, и сегодня они подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины. Через НАТО союзники закупают до 1000 зенитных ракет Patriot для пополнения своих запасов, поскольку они продолжают укреплять противовоздушную оборону Украины. Германия недавно поставила Украине системы противовоздушной обороны Patriot и Skynex и дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, а Соединенное Королевство отправляет в Украину около 200 ракет противовоздушной обороны», – говорится также в заявлении НАТО.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил: «НАТО решительно осуждает российские ракетные атаки и атаки беспилотников на гражданское население Украины, в том числе с применением оружия из Северной Кореи и Ирана. Второй год подряд Путин пытается измотать Украину массированными ударами, но у него ничего не получится. Жестокая кампания России только укрепляет решимость Украины. По мере того, как Москва усиливает свои удары по украинским городам и мирным жителям, союзники по НАТО усиливают противовоздушную оборону Украины. Мы продолжим поддерживать храбрых украинцев, когда они будут давать отпор российской агрессивной войне».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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