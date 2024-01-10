Кадыров объявил о строительстве жилья для палестинских беженцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 10 января, заявил, что в Грозном будет построено пять многоквартирных домов для палестинских беженцев.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «В среду принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство нового коттеджного поселка для беженцев, прибывших в Чеченскую Республику из Палестины. …Поселок будет включать в себя 5 многоквартирных домов, рассчитанных на 35 квартир. Планируемая площадь жилья составит порядка 4200 кв.м. Дома будут расположены в Висаитовском районе Грозного, в непосредственной близи от школы и детского сада».

«Я с большим удовольствием поздравил переселенцев со скорым приобретением собственного жилья. Особо подчеркнул, что мы и впредь будем оказывать им всестороннюю помощь и поддержку в решении их проблемных вопросов. Также в ходе мероприятия каждая семья беженцев получила от РОФ по 100 тысяч рублей», – добавил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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