Бербок пообещала Ливану 15 миллионов евро на поддержку вооруженных сил

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам переговоров с премьер-министром Ливана Наджибом Микати во время визита в Бейрут заявила, что ФРГ выделит 15 миллионов евро на поддержку ливанских вооруженных сил на фоне растущей напряженности на границе с Израилем, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Бербок сказала: «Помощь направлена ​​на то, чтобы помочь ливанской армии лучше защитить свою южную границу с Израилем. Армия должна иметь возможность осуществлять эффективный контроль над территорией, чтобы сдерживать вооруженные формирования и террористические организации. Эскалация трансграничного огня между Хезболлой и Израилем станет катастрофой для двух стран».

Бейрут, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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