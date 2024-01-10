Министр обороны Италии призвал к переговорам с Москвой, поскольку поддержка Зеленского на Украине «уже не так едина»

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая в Парламенте в среду, 10 января, заявил, что поддержка политики президента Зеленского на Украине уже «не такая единая, как раньше», поэтому «пришло время для дипломатии», – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления Крозетто сказал: «Украинское контрнаступление 2023 года не принесло желаемого результата, и к военной ситуации следует относиться реалистично. С этой точки зрения кажется, что пришло время для дипломатии наряду с военной поддержкой Украины, поскольку с обеих сторон поступает ряд важных сигналов. Россия демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется менее бескомпромиссной, чем раньше».

«На Украине внутренний фронт по поддержке политики президента Зеленского, похоже, уже не так един, как в прошлом – это подчеркивает некоторые расхождения в политическом дискурсе. Все это необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и последующему процессу нормализации отношений не только России с Украиной, но России и со странами Запада», – заявил министр обороны Италии.

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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