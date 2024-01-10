СМИ: Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию на Тайвань

Президент США Джо Байден после выборов на Тайване в субботу, 13 января, планирует отправить на остров двухпартийную делегацию, что, как считают эксперты, является «рискованной идеей», – сообщает в среду, 10 января, газета Financial Times.

Издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет: «Президент Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию в Тайбей после выборов в субботу на Тайване. Такой шаг может осложнить усилия США и Китая по стабилизации их напряженных отношений. Это рискованная идея. …Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли».

Следует напомнить, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в 2022 году спровоцировала серьезный скандал между США и Китаем.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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