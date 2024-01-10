В Сенате США заявили, что без их помощи Киеву «в течение» месяца наступит «значительный» перелом в пользу России

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер на заседании законодательного органа в среду, 10 января, заявил, что если США не выделят помощь Киеву, «в течение месяца» произойдет значительный перелом в пользу России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шумер сказал: «Если Сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу. Ход конфликта склоняется в сторону России, а иссякающие возможности США помогать Украине приводят российское руководство в восторг».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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