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Четверг, 11 января 2024, 00:18 мск

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США не видят военного сотрудничества между КНДР и ХАМАС

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 10 января, заявил, что США не имеют информации, подтверждающую военное сотрудничестве между палестинским движением ХАМАС и КНДР, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Я не видел никаких свидетельств, не знаю о каких-либо подтверждениях того, что есть какое-то военное сотрудничество между ХАМАС и Северной Кореей. Я не располагаю данными, которые подтверждали бы это».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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