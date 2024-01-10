Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности по Украине в среду, 10 мая, заявил, что продолжение поддержки киевского режима уже давно стало процессом закабаления украинской экономики, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Контрнаступление ВСУ провалилось. …Чудовищный цинизм этих покровителей киевского режима в том, что ради достижения заветной цели, нанесения России стратегического поражения, они готовы оправдать любые преступления и истребить максимальное количество украинских солдат. И это прискорбно. Неважны для них и гражданские потери».

«Продолжение поддержки уже давно стало процессом закабаления украинской экономики и, как следствие, населения всей страны. Внешний долг Украины с 2022 года вырос до рекордных 132 млрд. долл. или 89% ВВП. Ошеломляющие средства, выделяемые Украине по линии МВФ, ЕС, а также Вашингтоном вгоняют эту страну в долговую яму на десятилетия вперед. …Хотелось бы надеяться, что украинцы наконец поймут, что на протяжении последних двух лет они были всего лишь пешкой в противостоянии Запада с Россией», – добавил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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