Азербайджан планирует заселить пять городов Карабаха в 2024 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 10 января, заявил, что в 2024 году начнется заселение еще пяти городов Карабаха, – сообщают местные СМИ.

В интервью азербайджанским телеканалам Алиев сказал: «Инфраструктурные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, позволяют нам в этом году вернуть на исконные земли еще больше бывших вынужденных переселенцев, и среди городов, куда они будут возвращены в этом году, – Шуша, Джебраил, Кельбаджар, Ханкенди, Ходжалы. Возвращение бывших вынужденных переселенцев в города Агдам, Зангилан, Губадлы планируется в 2025 году».

Баку, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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