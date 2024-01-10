Захарова уличила в лицемерии киевский режим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи назвала лицемерием то, что во время подготовки к встрече 14 января в Давосе по «мирным инициативам» Украины в «копенгагенском формате» киевский режим хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в российских городах.

В комментарии Захаровой, размещенном в среду, 10 января, на сайте российского МИДа, в том числе, говорится: «Лицемерие режима Зеленского наглядно проявляется в том, что, готовя встречу в Давосе для обсуждения перспектив мирного урегулирования, он хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах. Все это демонстрирует истинные намерения киевского руководства, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Они продолжают мыслить категориями войны, руководствуются долгосрочными планами уничтожения всего русского, цивилизационного противостояния с Россией, подрыва ее законных интересов в сфере международного мира и безопасности».

«Убеждены, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы», – подчеркнула официальный представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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