Лига арабских государств поддержала иск ЮАР, поданный в Международный суд ООН против Израиля

Генеральный секретарь Лига арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что поддерживает иск ЮАР, поданный в Международный суд ООН против Израиля в связи с военными действиями в секторе Газа, – сообщает в среду, 10 января, испанское агентство EFE.

Как сообщает агентство, Абу аль-Гейт сказал следующее: «Я ожидаю справедливого решения, которое остановит эту войну и положит конец пролитию крови палестинцев. Секретариат организации выражает поддержку усилиям ЮАР всеми возможными мерами. Я благодарю власти ЮАР за то, что позиция страны ставит мораль и человеческие ценности выше других соображений».

Отметим, что в настоящее время в состав Лиги входит 21 государство: Египет, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Ливия (вступила в 1953г.), Судан (1956), Тунис (1958), Марокко (1958), Кувейт (1961), Алжир (1962), Катар (1971), Бахрейн (1971), Оман (1971), ОАЭ (1971), Мавритания (1973). , Сомали (1974), Джибути (1977), Коморские острова (1993). Кроме того, с 1976г. членом Лиги является Организация освобождения Палестины.

Каир, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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