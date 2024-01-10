Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний уничтожит Южной Кореей

Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время визита на главные заводы страны по производству боеприпасов заявил, что «без колебаний уничтожим Южную Корею, если она будет угрожать суверенитету и безопасности», – сообщает в среду, 10 января, Центральное информационное агентство КНДР KCNA.

В ходе своего выступления Ким Чен Ын сказал: «Наконец-то настало историческое время, когда мы должны определить как самое враждебное к Корейской Народно-Демократической Республике образование под названием Республика Корея, которая в течение почти 80 лет с налитыми кровью глазами ведет историю жестокого противостояния с целью свержения нашего государственного и общественного строя. Наша страна должна признать эту неизбежную и безвозвратную реальность такой, как она есть, и должным образом решить эту историческую проблему – активно справиться с новым этапом перемен и всесторонне противодействовать всему происходящему».

«Если Республика Корея решится направить вооруженные силы против КНДР или будет угрожать ее суверенитету и безопасности, и такая возможность появится, мы без колебаний уничтожим РК, мобилизовав все средства и силы, которые есть в наших руках», – добавил высший руководитель КНДР.

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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