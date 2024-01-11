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Четверг, 11 января 2024, 18:31 мск

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СМИ: Украине поставляют ПЗРК «Стингер» времен войны СССР в Афганистане

Фото: glavcom.ua

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», которые поставлялись душманам в Афганистане для борьбы против армии СССР, сейчас передаются украинской армии, – передает в четверг,11 января, телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на украинских военных сообщает: «Украинские военные ПВО рассказали CNN, что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК «Стингер», которые были выпущены во время войны афганских моджахедов против Советского Союза, то есть они на десятки лет старше, чем некоторые из солдат ВСУ».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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