Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», которые поставлялись душманам в Афганистане для борьбы против армии СССР, сейчас передаются украинской армии, – передает в четверг,11 января, телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на украинских военных сообщает: «Украинские военные ПВО рассказали CNN, что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК «Стингер», которые были выпущены во время войны афганских моджахедов против Советского Союза, то есть они на десятки лет старше, чем некоторые из солдат ВСУ».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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