Президент Эстонии Алар Карис на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Таллине в четверг, 11 января, призвал снять ограничения на удары Украиной западным оружием по территории России, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Карис сказал: «Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине».

«Эстония будет поддерживать Украину так долго, как будет длиться война. Мы присоединились к инициативе стран «Большой семерки», чтобы убедиться в оказании двусторонней помощи Украине. Мы также поддержим Украину в период с 2024 по 2027 год. Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25 процентов нашего оборонного бюджета и призываем всех других оказывать помощь Украине», – добавил эстонский лидер.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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