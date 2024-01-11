Российские военные обеспечили безопасную ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Министерство обороны РФ в четверг, 11 января, сообщило, что российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В сообщении оборонного ведомства говорится: «11 января Вооруженные Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС. Несмотря на наличие не разминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию».

«В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию», – добавили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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