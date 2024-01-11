В Палестине заявили, что у Международного суда есть «отличная возможность» остановить войну в секторе Газа

Министр социального развития Палестины Ахмед Мадждалани заявил, что Международного суда ООН появилась возможность остановить войну в Газе, – сообщает в четверг, 11 января, SputnikArabic.

В интервью агентству Мадждалани сказал: «Международного суда ООН сейчас есть отличная возможность остановить войну в Газе. Доказательств того, что Израиль совершал преступления, достаточно, осталось только вынести волевое решение. Решения, принятые судом, имеют высокую моральную и этическую ценность».

«Суд не может заставить Израиль выполнять принятые резолюции, например, прекратить войну. Но если Израиль откажется от выполнения принятого решения, это сильно ударит по его репутации, что может служить поводом для введения международных санкций», – добавил Министр соцразвития Палестины.

В свою очередь, представитель пресс-службы Международного суда ООН суда Аво Севаг Гарабет заявил: «Решение международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа можно ожидать в ближайшее время, так как речь идет о запросе введения временных мер, принимаемых в срочном порядке».

Рамалла, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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