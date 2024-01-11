Медведев: Количество добровольцев, вставших на защиту России, произвело на Киев впечатление

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 11 января, на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками заявил, что задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в срок, что произвело на нашего врага соответствующее впечатление, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «По данным минобороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона. Из них 420 тысяч – это граждане, которых мы приняли на военную службу по контракту, и более 80 тысяч добровольцев. Цифры говорят сами за себя. Поставленные президентом задачи по доукомплектованию вооруженных сил выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены».

«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно ставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим, как вы знаете, срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах ЕС. Посмотрим, чем это закончится», – добавил зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube