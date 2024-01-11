Жена Байдена заявила, что возраст ее мужа – это плюс для президента

Супруга президента США Джо Байдена Джилл заявила, что считает возраст ее мужа плюсом, потому что у него есть опыт и знания для работы на своем посту, – сообщает в четверг, 11 января, телеканал MSNBC.

Отвечая на соответствующий вопрос, в эфире телеканала Джилл Байден сказала: «Я считаю, что его возраст – это ценное качество. Он мудрый. У него есть опыт. Джо знает каждого лидера на мировой арене. Он прожил историю. Он знает историю. Он вдумчив в своих решениях».

Напомним, что Джо Байдену в прошлом году исполнился 81 год. Ряд опросов, проведенных в США, показал, что большинство американцев считают его «слишком возрастным» для переизбрания на второй срок.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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