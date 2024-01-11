российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 января 2024, 21:34 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США призвали Иран вернуть задержанный танкер

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге в четверг, 11 января, заявил, что США призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas вместе с командой, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Пател сказал: «Правительство Ирана должно немедленно освободить корабль и его команду. Захват судна незаконен, а подобные действия Ирана направлены на подрыв международной торговли».

Ранее сегодня в службе по связям с общественностью ВМС сообщили, что «ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского моря».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Скандалы и происшествия,