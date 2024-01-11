Хуситское движение «Ансар Аллах» объявило о мобилизации в Йемене

Глава йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси в четверг, 11 января, заявил о проведении мобилизации в стране, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала Малек аль-Хуси сказал: «Наш народ перешел к военным мобилизационным мероприятиям в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами. Сторонников «Ансар Аллах» должны продолжать боевую подготовку, демонстрации, шествия и жертвовать деньги, несмотря на тяжелые обстоятельства».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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