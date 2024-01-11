Новым министром иностранных дел Франции стал «муж» премьер-министра страны

Глава администрации президента Франции Алекси Колер во время оглашения нового состава правительства в четверг, 11 января, объявил, что новым главой МИД Франции стал Стефан Сежурне. Он сменит на этом посту Катрин Колонна, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что новый министр иностранных дел Франции является мужем недавно назначенного премьер-министром страны Габриэля Атталя, а также – лидером партии президента Эмманюэля Макрона «Возрождение».

Стефан Сежурне в 2014 году начал политическое сотрудничество с министром экономики Эмманюэлем Макроном, в 2015 году активно участвовал в организации движения «Молодежь с Макроном», в 2017 году работал в президентской кампании Макрона, а после его победы вошёл в число политических советников главы государства. В 2019 году руководил кампанией по выборам в Европейский парламент и по их итогам стал евродепутатом.

17 сентября 2022 года партия «Вперед, Республика!» была реорганизована в партию «Возрождение», а Сежурне был избран ее генеральным секретарем.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube