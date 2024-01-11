Латвия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риге в четверг, 11 января, заявил, что его страна выделяет Украине новый пакет военной помощи, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Ринкевичс сказал: «Новый пакет помощи включает в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, ракеты противовоздушной обороны, минометы, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, средства связи, индивидуальную зимнюю экипировку и ракеты».

«Кроме того, будет подписано межправительственное соглашение между Латвией и Украиной, которое упростит процесс оказания помощи. В течение следующих трех лет Латвия выделит 15 млн. евро на программы реконструкции Украины, ориентированные в первую очередь на Черниговскую область», – уточнил президент Латвии.

В свою очередь, минобороны Латвии ранее сообщило, что в ближайшее время Украине будут поставлены произведенные в республике сверхлегкие самолеты «Tarragon.

«В пакет поддержки также войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометы, пушки, противовоздушное и противотанковое оружие, индивидуальная экипировка военнослужащих и транспортные средства», – добавили в латвийском минобороны.

Рига, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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