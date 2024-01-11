США объявили о прекращении поставок вооружений киевскому режиму

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 11 января, заявил, что в связи с отсутствием бюджетных средств США прекратили поставки оружия и военной техники Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о поставках вооружений Украине, Кирби сказал: «Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование. Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась, но необходимость в ней сейчас острая, особенно в зимние месяцы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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