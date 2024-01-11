Белый дом усилит подотчетность поставляемого Киеву оружия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 11 января, заявил, что администрация США намерена усилить подотчетность передаваемого Украине оружия, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Многие месяцы мы заинтересованы в улучшении ситуации с подотчетностью относительно конечного применения материально-технических средств, предоставляемых Украине. Мы обсуждали это с украинскими партерами, они разделяют наши опасения относительно подотчетности. Мы тщательно изучим доклад аппарата генерального инспектора Министерства обороны. Мы знаем, что Министерство обороны уже тщательно изучило его и отреагировало».

«Из доклада следует, что свидетельств широкомасштабного перенаправления или незаконного перенаправления материально-технических средств, передаваемых на Украину – нет. В условиях боевых действий на Украине возможности США ограничены в том, чтобы обеспечить подотчетность каждого патрона, каждого артиллерийского снаряда, но над этим работают американские военнослужащие в нашем посольстве на Украине. Мы не хотим, и не будем подвергать их опасности, отправляя ближе к фронту, чтобы они проверили использование каждой небольшой поставки», – подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее сегодня аппарат генерального инспектора Министерства обороны США заявил, что «Пентагон не выполнил полностью требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину. …По состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд».

«США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений», – написала газета The New York Times на основе доклада.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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