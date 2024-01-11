В Германии могут запретить парламентскую партию

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек от партии «Зеленые» в четверг, 11 января, заявил, что существует возможность запуска процедуры запрета партии «Альтернатива для Германии», – сообщает телеканал NTV.

В интервью телеканалу Хабек сказал: «Для возможного проведения судебного производства, выстраивания доказательной базы и соответствующих действий нужно тщательно рассмотреть отдельные заявления, персоны, структуры и затем собрать доказательства, которые были бы достаточно вескими для процедуры запрета. Это уже необходимо, я считаю».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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