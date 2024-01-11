Пресс-секретарь Белого дома объяснялась за редкие появления Байдена на публике

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 11 января, объяснила редкие появления президента США на публике его занятостью и обедом с Камалой Харрис, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, почему Байден за последние 20 дней появился на публике в общей сложности лишь на час, Карин Жан-Пьер сказала: «После рождественских и новогодних каникул президент Байден ездил в командировки, побывал в четырех штатах, где состоялись два коротких выступления, а также посетил похороны. Последние три дня, когда общественность его не видела, он проводил закрытые мероприятия, например, пообедал со своим заместителем Камалой Харрис. Я бы не сказала, что президента видят мало, он был в нескольких штатах за три дня, важно это отметить. Президент активен, делает то, что нужно американцам».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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