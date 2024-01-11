Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 января, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, сказал, что их деятельность связана с защитой прав и свобод граждан и обратил внимание на надзорное обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов Президента России.

В видеоролике, размещенном на сайте Кремля, глава государства говорит: «Прежде всего хочу поздравить вас с Днем работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры. И конечно, искренне благодарю ветеранов – людей, которые многие годы плодотворно, с высокой отдачей работали в прокурорской системе нашей страны и внесли весомый вклад в укрепление правопорядка и законности».

«На протяжении всей своей более чем трехвековой истории прокуроры убедительно подтверждали свою значимую, весомую роль, свое особое предназначение в служении закону и Отечеству. И современная прокуратура – это один из важнейших институтов государственной власти. Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства. … Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов Президента России», – подчеркнул президент и добавил: «Уважаемые товарищи! Общество, государство высоко ценят вашу работу и рассчитывают, что вы будете и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, чётко, добросовестно служить народу. Желаю руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде. Поздравляю с праздником!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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