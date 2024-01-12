Премьер Британии едет в Киев с обещанием передать крупнейшую партию БПЛА

Британский премьер-министр Риши Сунак в пятницу, 12 января, посетит Киев, чтобы объявить о новом крупном пакете военной помощи для Украины и подтвердить тесное партнерство двух стран. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства в преддверии визита Сунака в Киев.

Кабмин Великобритании намерен увеличить военное финансирование Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) в 2024-2025 годах, что на 200 млн фунтов больше, чем в предыдущие два года.

Таким образом, общий объем британской помощи Украине достигнет почти 12 млрд фунтов стерлингов (14 млрд евро).

В заявлении сказано, что из 2,5 млрд фунтов, выделяемых Лондоном Киеву, не менее 200 млн будет потрачено на срочную закупку и производство тысяч беспилотников для ВСУ, включая разведывательные, ударные и морские дроны.

Отмечается, что это станет «крупнейшей поставкой дронов на Украину» со стороны иностранных государств. Большую часть БПЛА планируется произвести в Великобритании. Вместе с тем, Минобороны Соединенного Королевства «будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов, поставляемых для обороны Украины», – подчеркивается в релизе.

Британский премьер и президент Украины также должны подписать «историческое соглашение» о сотрудничестве двух стран в сфере безопасности, говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Великобритания станет первой страной, которая заключит подобное соглашение. Документ будет включать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Соглашение также обязывает Лондон предоставлять «быструю и постоянную» помощь для защиты Украины в случае нового военного конфликта.

Лондон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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