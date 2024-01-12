Берлин заявил о соответствии Уставу ООН американо-британскую атаку на Йемен

Министерство иностранных дел Германии в пятницу, 12 января, заявило, что удары США и Британии по позициям шиитского движения хуситов в Йемене направлены на предотвращение атак в Красном море и соответствуют Уставу ООН, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в аккаунте МИД ФРГ в соцсети X (экс-Twitter), в частности, говорится: «Ответ наших партнеров, США и Британии, был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, и соответствует Уставу ООН. Нашей целью остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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