В результате американо-британской атаки на Йемен хуситские ракеты не пострадали

Член политбюро йеменских хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти в пятницу, 12 янврая, заявил, что в результате американо-британских ударов по целям в Йемене вооружения и ракеты остались целыми, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Али аль-Бухейти сказал: «Я не могу располагать информацией о том, какими были американские цели, однако нашим ракетам и вооружениям ущерб не причинен. Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищенных местах, которые сложно разрушить»

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в результате ударов по объектам хуситов США, согласно первоначальным оценкам, добились «хорошего эффекта».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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