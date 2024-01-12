Белый дом заявил, что не стремится к конфликту с Ираном

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 12 января, заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, – сообщает телеканал MSNBC.

В интервью телеканалу на фоне нанесенных ударов американо-британскими силами по йеменским хуситам, поддерживаемым Тегераном, Кирби сказал: «Мы не ищем конфликта с Ираном. Мы не стремимся к эскалации, и нет никаких причин, чтобы она обострялась дальше того, что произошло за последние несколько дней».

«Соединенные Штаты оценивают влияние авиаударов США и Великобритании по хуситам в Йемене, которые были нацелены на способность поддерживаемых Ираном боевиков хранить, запускать и наводить свои ракеты и беспилотники. Мы все еще проводим оценку фактического воздействия на все эти цели. Эта работа продолжается. Поэтому я думаю, что в ближайшие часы мы сможем лучше понять степень нанесенного ущерба», – заявил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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