Лукашенко: Год будет очень шумным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на приеме по поводу старого Нового года в Минске пятницу, 12 января, заявил, что начавшийся год будет «очень сложным» и «очень шумным», – сообщает агентство БелТА.

В ходе своего выступления белорусский лидер сказал: «Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям – очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно. То ли еще будет».

«США продолжают свои настойчивые попытки рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы… Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой «героизм», «какой я крутой». Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя», – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube