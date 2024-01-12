Тульские депутаты предложили разрешить служить в российской армии иностранцам с судимостью

Депутаты Тульской областной думы в пятницу, 12 января, выступили с законодательной инициативой о расширении категорий добровольцев СВО, разрешающей иностранцам с судимостью служить в Вооруженных силах РФ по контракту.

В сообщении на сайте Тульской облдумы говорится: «На внеочередном заседании Думы депутаты поддержали проект федерального закона, призванный скорректировать действующие положения, которые регулируют привлечение и отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. … Депутаты единогласно поддержали проект законодательной инициативы. Он будет направлен в Государственную Думу».

Председатель парламента Тульской области Николай Воробьев сказал: «Предлагается расширить категорию лиц, которые пожелают добровольно принять участие в специальной военной операции, за счет лиц, совершивших преступления после 24 июня 2023 года, в том числе и за счет иностранных граждан, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести на территории Российской Федерации. Такие изменения расширят возможности комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. Пополнение состава Вооруженных Сил России гражданами указанных категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции».

Тула, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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