Гутерриш призвал избегать эскалации в Красном море

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 12 января, заявил, что Антониу Гутерриш призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к «еще большей» эскалации ситуации в Красном море, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Гутерриша сказал: «Генеральный секретарь призывает все страны – участницы ООН, которые защищают свои суда, делать это в соответствии с международным правом, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности. Генеральный секретарь вновь призывает все стороны избегать еще большей эскалации в Красном море и регионе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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