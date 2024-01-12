Акунина* признали иноагентом

Министерство юстиции России в пятницу, 12 января, внесло в список иноагентов писателя Григория Чхартишвили* (Бориса Акунина*-прим.ред.), создателя Telegram-канала Moscow Calling* Андрея Куршина*, обозревателя «Новой газеты»* Александра Минкина*, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколов и интернет-издание «Холод»*.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «12 января 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Куршин*, А.В. Минкин* А.С. Соколов*, Г.Ш. Чхартишвили*, а также Интернет-издание «Холод»*.

А.В. Куршин* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

А.В. Минкин* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине.

А.С. Соколов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, проживает за пределами Российской Федерации.

Г.Ш. Чхартишвили* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Интернет-издание «Холод»* распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации, выступало против специальной военной операции на Украине. Принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Основатель и главный редактор Интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.

Напомним, что 18 декабря 2023 года Григорий Чхартишвили*, известный под псевдонимом Борис Акунин*, был внесен в России еще и в список экстремистов и террористов. Об этом свидетельствуют данные сайта Росфинмониторинга.

*Физлицо/организация признано в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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