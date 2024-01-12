Сунак призвал украинских депутатов готовиться к «длительной войне»

Премьер Великобритании Риши Сунак в Верховной Раде в пятницу, 12 января, заявил, что Украине и ее союзникам нужно готовиться к «длительной войне» с Россией и сравнил ситуацию с 1942 годом в Великобритании во время Второй Мировой войны, – сообщают Украинские СМИ.

В ходе своего выступления британский премьер сказал: «Мы должны готовиться к тому, что это будет долгая война. Но я верю, что у нас есть надежда в эхо истории Великобритании. 1940 год был нашим звездным временем. У Украины это было два года назад, когда вы начинали противостоять российскому вторжению. Возможно, сегодняшний день более похож на 1942 год. Это был момент среди той войны, когда продвижение на поле боя было тяжелым, оборонная промышленность была под серьезной нагрузкой, а население становилось уставшим».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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