Белый дом не заинтересован в наземной операции в Йемене

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в пятницу, 12 января, заявил, что Соединенные Штаты, в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте не заинтересованы, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Кирби сказал: «Мы не заинтересованы в войне с Йеменом и проведении там наземной операции. Мы не заинтересованы в конфликте любого рода. Все, что делает президент – это пытается предотвратить любую эскалацию конфликта».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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