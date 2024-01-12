Эстония решила заминировать границу

Заместитель председателя комиссии по национальной обороне Эстонии Лео Куннас в пятницу, 12 января, заявил, что необходимо разместить вдоль границ государства противотанковые и противопехотные мины, запрещенные Оттавским договором, и подготовиться к подрыву мостов, – сообщает эстонское издание Err.

Как пишет издание Куннас заявил следующее: «Первое, мы должны заменить запасы пионерного материала и мин, которые мы передали Украине. Мы отдали очень большое количество противотанковых мин. Нам нужно немедленно их заменить, а затем получить больше мин, взрывчатые вещества и первопроходческие материалы. Следующим шагом станет денонсация Оттавского договора о запрещении противопехотных мин. Я обсудил этот вопрос с послом США, и тот сообщил, что Вашингтон не подписывал данный договор, так как использует противопехотные мины на Корейском полуострове для «отражения натиска КНДР».

«Также Эстония должна начать производить взрывчатку для военных целей, которую можно было бы использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов. В мирное время можно построить в ключевых местах такие бетонные укрепления, как бункеры, запастись физическими заграждениями и подготовиться к подрыву мостов», – добавил комиссии по национальной обороне Эстонии.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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